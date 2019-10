Marvel: Panini Comics annuncia l'Amazing Spider-Man di David Michelinie e Todd McFarlane

La Marvel è ormai una garanzia che attira a sé migliaia di fan. Negli anni ha creato moltissimi eroi, alcuni divenuti più popolari di altri e tra questi certamente troviamo Spider-Man, forse tra i più conosciuti, se non il più conosciuto tra i personaggi della casa editrice statunitense.

Con la fine della serie di Daredevil di Frank Miller e il proseguo degli X-Men di Chris Claremont, Panini Comics ha annunciato sulla sua pagina Facebook l'arrivo di un nuovo ciclo di storie nel formato storico Marvel Integrale.

Infatti, verrà pubblicato l'Amazing Spider-Man di David Michelinie e Todd McFarlane di fine anni '80 che ha, come protagonista, il nostro arrampicamuri dal costume nero. Ricordiamo che già qualche anno fa, la casa editrice italiana aveva proposto questo ciclo di storie nella formato omnibus e oggi torna a riproporcela. Ancora non si hanno notizie approfondite e non si sa nello specifico da quanti numeri sarà composta la serie, perciò dovremmo attendere.

David Michelinie e Todd McFarlane sono stati considerati uno dei più grandi team creativi che ha pubblicato sulla testata Amazing Spider-Man. Capace di dare il via a un leggendario ciclo, composto da più di trenta storie, di cui ancora oggi si parla, sono stati in grado di dare nuova linfa al rapporto tra Peter e Mary Jane, riportando in auge molti nemici storici come Dottor Octopus o alleati come Capitan America.

