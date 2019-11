Marvel Comics: la nuova serie di Yondu parte subito con una vittima importante

La Marvel Comics ha reso disponibili le prime pagine della nuova miniserie dedicata ai Guardiani della Galassia, nelle quali il gruppo subisce immediatamente una perdita importante: Analizziamo cosa accade all'interno della preview.

La serie di cui stiamo parlando è Yondu, e le prime tavole ci mostrano il rispettivo personaggio, che udendo un segnale di soccorso da parte di un suo compagno ritorna immediatamente sulla nave, dove trova Kraglin - interpretato da Sean Gunn nel MCU - senza vita.

Fin dal rilascio della preview sapevamo che Yondu si sarebbe imbattuto in un misterioso oggetto chiamato Herald's Urn, un artefatto cosmico che pare essere potente quanto il Cosmic Control Rod, l'Ultimate Nullifier e le Gemme dell'Infinito. Giudicando in base alla tavola che potete vedere in calce all'articolo, Kraglin e la sua squadra stavano cercando lo stesso oggetto di un altro gruppo di cattivi.

Vi lasciamo la sinossi ufficiale del primo numero:

"Yondu, Ravager solitario e mascalzone tuttofare sta per andare incontro al più grande giorno di paga della sua vita, imbattendosi in una nuova arma pericolosa! Ma nel momento in cui questo manufatto si rivelerà più mortale di quanto si aspettasse, la ricompensa supererà il rischio quando Yondu si troverà preso di mira da un misterioso mercenario? Inoltre, un visitatore inaspettato del futuro si presenta per fermare Yondu, portandolo a chiedersi: 'esattamente quanto l'ha combinata grossa?!'".

La Marvel Comics ha rivelato il destino di Dead Man Logan. Avete visto le nuove variant cover della Marvel Comics in arrivo nel 2020?