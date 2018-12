Marvel, piani per la distruzione dell'universo di Spider-Man?

La Marvel è famosa per aver dato vita ai supereroi più famosi del mondo, molti dei quali nati dalla mente del genio Stan Lee. Le vite dei supereroi sono spesso interconnesse, dando vita a cicli periodici di rinnovamento e ringiovanimento dei personaggi.

Ed è proprio un cambio delle basi delle storie a cui sta pensando la Marvel, a partire dall'arrampicamuri Spider-Man. La storia in questione è Spider-Man no More, una storia classica che è stata pubblicata su Amazing Spider-Man #50 (Volume 1) nel 1967. La storia mostra un frustrato Peter Parker che si sente mortificato dalle reponsabilità che gli porta il costume da ragno, senza riceverne un minimo di beneficio e con J. Jonah Jameson che continua a creare campagne ad hoc contro i lui. La frustrazione lo porterà ad abbandonare il costume da Spider-Man, gettando la tuta in un bidone della spazzatura. Peter tornerà nei panni dell'eroe, ma un nuovo teaser della Marvel suggerisce che non conosciamo davvero le motivazioni sul suo ritorno. Il teaser annuncia "Chi ha portato indietro il fantastico Spider-Man dopo Spider-Man No More! La storia Marvel verrà distrutta a marzo 2019".

Nella storia originale, nulla convince Peter Parker nel tornare a indossare il costume, neanche un incremento dei crimini, ma corre comunque in aiuto di chi è in difficoltà senza girare lo sguardo. Grazie a un salvataggio, ricorda le parole di suo zio Ben "da un grande potere derivano grandi responsabilità", il mantra che consentito a Peter di sviluppare l'identità di Spider-Man. Capisce di dover indossare nuovamente la tuta, ma l'immagine che potete vedere in calce probabilmente ci svela che la storia ha molti altri retroscena pianificati dalla Marvel.

Questo è il secondo teaser che la Marvel ha annunciato riscriverà il suo universo, dopo quello dei Fantastici Quattro. Sono previsti piani simili anche per le altre testate di supereroi?