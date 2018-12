Marvel: un preludio per la morte del Dottor Strange?

In questo periodo la Marvel sta lanciando diversi segnali ai fan riguardo alcuni supereroi che, sembra, siano tutti collegati da un personaggio invisibile che li ha aiutati in alcuni momenti chiave. Ora all'elenco di eroi si aggiunge Dottor Strange che potrebbe essere addirittura una vittima del nuovo corso Marvel.

Dopo diversi teaser, arriva un nuovo tassello sulla distruzione dell'attuale universo Marvel che riguarda uno dei suoi eroi più potenti. Le informazioni che seguono provengono da Doctor Strange: The Best Defense #1, quindi se non l'avete letto attenzione agli spoiler.

Nella nuova linea Marvel's The Best Defense vediamo rivelati quelli che sembrano gli ultimi giorni del Dottor Strange, che si trova quasi da solo su una Terra praticamente desolata. L'evento che ha causato questa desolazione del pianeta non è stato rivelato, ma sembra sia stata una sorta di collisione che ha creato caos e sofferenze alla popolazione, incentivando cattivi come Dormammu ad attaccare la Terra per poter distruggere eroi e civili, decimando quindi l'umanità. Ora Strange viaggia nello spazio e nel tempo grazie a una parte della tavola di Silver Surfer e con una borsa che rivela contenere la testa di Hulk. Il corpo del dottore brucia durante il viaggio, lasciando dietro di sé solo le ossa distrutte, ma lo stregone può continuare la sua traversata grazie alla forma astrale, con l'obiettivo di arrivare ai nostri tempi per lasciare un avvertimento e salvare l'umanità dalla distruzione generata da Dormammu. Se gli eroi non riuscissero a comprendere questo avviso dello stregone del futuro, sarebbe la fine per il Dottor Strange.

Alla fonte potete visionare alcune immagini provenienti dal volume che sembrano narrare la nuova run che la Marvel sta pianificando.