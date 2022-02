Marvel presenta l'Ant-Man del futuro per il sessantesimo anniversario del personaggio

Spider-Man non è l'unico supereroe a spegnere 60 candeline quest'anno: nel 1962, sulle pagine di Tales to Astonish #27, debuttava anche Henry Pym, lo supefacente Ant-Man. Per il sessantesimo anniversario del personaggio, Marvel ha annunciato una serie limitata che vedrà protagonisti i tre Ant-Man principali, insieme ad un quarto misterioso eroe.

Se per i 60 anni dell'Uomo Ragno Marvel mostrerà i suoi eroi in versione ragnesca, per celebrare Ant-Man la Casa delle Idee ha creato una nuova incarnazione del personaggio: l'Ant-Man del futuro. La serie limitata in arrivo, firmata da Al Ewing e Tom Reilly, introdurrà infatti un nuovo Ant-Man la cui identità segreta non è stata ancora svelata.



"Per l'ant-iversario di Ant-Man, volevamo fare le cose in GRANDE per l'eroe più piccolo del mondo - scavando un formicaio che attraversasse i suoi sessant'anni di storia e oltre, dai folli anni '60 fino ad un futuro che dovrete vedere per credere!" promette Ewing. "Scoprirete l'influenza che Henry Pym, Scott Lang e Eric O'Grady hanno avuto gli uni nelle vite degli altri in modi che neanche loro comprendono - ma chi è il misterioso membro finale di questi Ant-astici Quattro? Fremete per l'ant-icipazione, true believer - le risposte che cercate arriveranno presto in un formicaio vicino a voi!".



La serie limitata, intitolata "Ant-Man", sarà composta da quattro numeri. La cover di ogni numero vede protagonista un Ant-Man differente: Henry Pym, Scott Lang e Eric O'Grady, con la quarta che presenta l'Ant-Man del futuro, protagonista anche di un character design di Tom Reilly che proponiamo in calce.



Ant-Man #1 verrà pubblicato negli Stati Uniti l'8 Giugno 2022, e la pubblicazione della serie proseguirà con cadenza mensile concludendosi a Settembre. L'Ant-Man del futuro non è in ogni caso l'unica nuova incarnazione del personaggio a debuttare quest'anno: la nuova serie Avengers Forever ha presentato infatti Tony Stark, l'invincibile Ant Man.