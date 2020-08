La Marvel presenta una nuova serie antologica su Wolverine

Dopo aver diffuso vari indizi durante le scorse ore, la Marvel Comics ha ufficialmente svelato Wolverine: Black, White & Blood, una nuova serie antologica incentrata sul personaggio di Logan. La pubblicazione è attualmente prevista per il mese di novembre.

Il comparto artistico della serie si caratterizzerà per la presenza pervasiva del bianco e del nero, accompagnati da tonalità di rosso. Ciascun numero della serie conterrà tre storie, che racconteranno i momenti più disparati della vita di Wolverine.

La prima uscita vedrà un team creativo composto da Gerry Duggan, Adam Kubert, Joshua Cassara e Matthew Rosenberg. Per quanto riguarda i numeri successivi, vi anticipiamo il coinvolgimento di firme illustri della casa editrice, tra cui Vita Ayala, Chris Claremont, Saladin Ahmed, Donny Cates, Ed Brisson, Kelly Thompson, Greg Land, Salvador Larroca, Kev Walker, Chris Bachalo, Leonard Kirk.

L'editor della Marvel, Mark Basso, ha espresso tutta la sua eccitazione per l'inizio di questo nuovo progetto:

"Non posso non sottolineare quanto sia entusiasmante veder lavorare lo straordinario team creativo a cui è stata affidata la serie. Può suonare un po' cliché, ma non avete mai visto nulla di simile da parte della Marvel, e avete potuto sbirciare solo una piccola frazione del primo numero".

