La Marvel pubblica in anteprima le cover di Absolute Carnage

La Marvel ha annunciato qualche tempo fa il rilancio di Absolute Carnage che sarà pubblicato ad Agosto.. Sono state rivelate le cover della serie insieme alle altre riguardanti i Tie-in in uscita sempre nello stesso mese.

Absolute Carnage uscirà sul mercato in agosto, distaccandosi dalla serie di Venom scritta da Donny Cates. Tuttavia la serie ne riprenderà gli eventi, che vedranno Cletus Kasady ritornare nel Marvel Universe più pericoloso che mai. Carnage pianifica di cacciare ogni eroe Marvel che ha custodito un simbionte, e ciò significa che sono tutti in pericolo.

Agosto vedrà la pubblicazione del terzo capitolo di Absolute Carnage, insieme al lancio di nuovi Tie-In che includeranno Absolute Carnage : Symbiote of Vengeance, Absolute Carnage: Avengers, Absolute Carnage vs Deadpool e Absolute Carnage : Symbiote Spiderman.

Oltre a questi la lista vedrà: Absolute Carnage: Lethal Protectors, Aboslute Carnage: Miles Morales e Absolute Carnage: Scream. Per concludere, le serie regolari Venom e Amazing Spiderman includeranno una storia inedita di Absolute Carnage. In calce all'articolo potrete vedere le copertine in anteprima dei titoli menzionati qui sopra.

In questo articolo, invece, potrete leggere una prima anteprima di Absolute Carnage, che nel caso siate fan del personaggio, vi consigliamo caldamente di non lasciarvi sfuggire per nessun motivo, grazie ad un comparto grafico da lasciare a bocca aperta.