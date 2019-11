La Marvel pubblica il trailer di Fallen Angels, una serie spin-off degli X-Men

Grazie al progetto Dawn of X la mitologia degli X-Men si sta espandendo sempre di più, dando la possibilità agli autori di sviscerare tutto il materiale imbastito da Hickman in House e Powers of X. Nelle ultime ore, la Marvel ha pubblicato il trailer di un nuovo spi-off dei mutanti, Fallen Angels.

La serie in questione è scritta da Bryna Hill, con il comparto artistico a cura di Szymon Kudranski: segue le vicende di un gruppo di mutanti che non riesce a trovare pace nonostante la florida situazione nella quale attualmente versa la stirpe, in seguito all'egemonia stabilita da Charles Xavier.

Il trio principale che guida la storia è formato da Psylocke, che sta tentando di non perdere il senno in mancanza di un obiettivo da cacciare, X-23 - ancora alla ricerca di un'accettazione e di uscire dall'ombra del suo passato - e Cable, un soldato senza un fine ben definito che convive con la tragedia di aver ucciso il sé stesso del futuro.

Vi riportiamo la traduzione delle parole pronunciate da Hill nel trailer:

"Questa non è una normale serie di gruppo. I personaggi di cui disponiamo, si ritrovano insieme per delle circostanze. Tra di loro spicca sicuramente Psylocke, che recentemente è ritornata presso la sua agenzia, mentre Elizabeth Braddock è diventata Captain Britain".

Lei rappresenta un punto molto importante della nostra narrativa. Lo storytelling visuale di Szymon è davvero impareggiabile, e sono emozionato al pensiero che i lettori vedranno la combinazione della mia voce con la sua intensità, e la sua voce con la sua intensità, e in che modo questo connubio salti fuori dalle pagine".

I lettori che vogliono qualcosa di fresco ma che allo stesso tempo si rifaccia anche al lavoro di Frank Miller, per esempio ad Elektra: Assassin e a quel tipo di esperienze viscerali e ipnotiche, penso che lo troveranno qui".

Per concludere, di seguito trovate la sinossi ufficiale del primo numero:

"Psylocke si ritrova in questo mondo di mutanti al quale non sente di appartenere...ma quando un volto del suo passato ritorna solo per essere ucciso, lei cerca l'aiuto di altri personaggi che come lei hanno intenzione di vendicarsi. Cable e X-23 si uniscono a Kwannon per una missione personale che potrebbe mettere a repentaglio tutta la stirpe mutante!"

Nel corso del primo numero, Fallen Angels ha confermato la morte di un importante personaggio degli X-Men. La Marvel ha finalmente chiarito il ruolo dell'Hellfire Club all'interno del nuovo corso degli X-Men.