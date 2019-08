La Marvel pubblica un trailer per il nuovo Spider-Man di J.J. Abrams

Dopo un'inesorabile conto alla rovescia che aveva fatto pensare a Spider-Man 4 a fumetti, la Marvel Comics ha svelato nei mesi scorsi che sarebbe arrivata una nuova miniserie dedicata al ragnetto di quartiere. Ma non solo, perché la sorpresa è stata anche lo scoprire chi avrebbe sceneggiato questo nuovo fumetto: il noto regista J.J. Abrams.

Si sono rincorse voci sulla trama del prossimo fumetto di Spider-Man che sarà cosceneggiato da J.J. Abrams e suo figlio Henry Abrams, mentre Sara Pichelli si occuperà dei disegni. La Marvel Comics, a circa un mese dall'uscita del primo volume, alimenta l'hype sull'opera pubblicando un trailer nella giornata di ieri 15 agosto.

Il video che potete vedere in alto alla notizia ci parla dell'approccio tenuto verso l'opera di Abrams e suo figlio Henry, così come alcune illustrazioni preparate dalla Pichelli che ci fanno capire quale sarà il tono della serie e il suo stile artistico. Tra queste c'è anche Cadaverous, il nuovo antagonista inserito nella storia e che viene mostrato per la prima volta ufficialmente. Questi causerà enormi problemi per Spider-Man e Mary Jane Watson.

"Nick Lowe, l'editor di questo fumetto, ci ha pensato circa 10 anni fa. Più di recente abbiamo iniziato a sviluppare quest'idea: una nuova, diversa, eccitante visione di Spider-Man" dice Henry, mentre il padre J.J. afferma che "Nick mi ha messo sotto pressione per lavorare a questo volume con lui. Circa un anno fa, ho iniziato a parlarne con Henry e poi è accaduto tutto naturalmente. Ed è stata una gioia. Anche se ne abbiamo parlato con Nick per parecchio tempo, stranamente, ci sembra come se si sia tutto evoluto dalla conversazione tra me ed Henry, avere quelle idee che ci hanno fatto emozionare e Nick aperto a una collaborazione".



Spider-Man numero 1 arriverà nelle fumetterie statunitensi il prossimo 18 settembre, con una copertina, che potete vedere alla fine del video, disegnata dall'artista Olivier Coipel.