La Marvel reintegra un personaggio di spicco nella sua timeline principale

Nel numero 27 di Avengers la Marvel ha reintrodotto un personaggio di spicco all'interno del suo universo principale, Silver Surfer. L'eroe era stato intrappolato in un buco nero per mano di Thanos e dell'Ordine Nero, ma nell'ultima uscita dei Vendicatori è ritornato nella sua timeline di appartenenza.

L'improvvisa riapparizione di Strabrand ha attirato gli Avengers nello spazio, allo scopo di investigare e raccogliere qualche informazione in più. Il loro aiuto, infatti, è stato richiesto dal Gladiatore e dalla Guarda Imperiale Shi'ar, che hanno percepito un pericolo imminente avvertendo immediatamente il gruppo di eroi.

Nelle ultime pagine del numero 27 di Avengers, Ghost Rider e Vedova Nera trasportano un Blade in condizioni precarie attraverso il cosmo, servendosi dell'Hell Charger che inaspettatamente si è trasformato in una navicella spaziale. Non sappiamo in che modo Blade sia rimasto ferito, tuttavia riusciamo a capire l'entità che sta rincorrendo i nostri eroi, corrispondente a Norrim Radd, ovvero Silver Surfer.

Nel primo numero dei Guardiani della Galassia di Donny Cates, Silver Surfer era stato scagliato all'interno di un buco nero, e da quel momento in poi aveva collaborato con Ego il Pianeta Vivente per sconfiggere Knull durante gli eventi della miniserie Silver Surfer: Black. Oltre a una fugace apparizione nelle battute finali del capitolo, non ci è stato mostrato molto del personaggio, ma ci auguriamo che già dal prossimo numero verrà fatta menzione della sua precedente avventura, che ha temprato non poco l'araldo extraterrestre.

