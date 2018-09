Marvel: Return of Wolverine, prime tavole e nuovo video per il ritorno di Logan

Manca poco al debutto di Marvel: Return of Wolverine, la mini-serie firmata dallo sceneggiatore Charles Soule e dal disegnatore Steve McNiven dedicata al ritorno della versione classica dell'X-Man artigliato. Per l'occasione, la Casa delle Idee ha diffuso le prime tavole e un nuovo video dietro le quinte.

Marvel: Return of Wolverine debutterà nelle fumetterie e librerie americane a partire dal prossimo 19 settembre. Nel video dedicato al dietro le quinte della mini-serie possiamo ascoltare i commenti di Charles Soule, disegnatore della serie, dell'editor Jordan D. White e dell'editor-in-chief della Marvel Comics C.B. Cebulski.

Charles Soule:

"La serie inizia in un inferno - non letteralmente l'Inferno, ma un luogo che gli somiglia molto, e subito dopo Wolverine inizia un viaggio per uscire da quell'inferno".

Jordan D. White:

"Nella prima pagina di questo albo, le cose cambiano un bel po' per Logan. Lo porteremo a esplorare un lato davvero oscuro di se stesso".

Nelle tavole di anteprima, infatti, vediamo che Logan si risveglierà... nello stesso laboratorio militare che lo rese l'Arma X! Quale sarà il destino del rinato Wolverine? Ricordiamo che la serie sarà pubblicata in Italia da Panini Comics molto probabilmente durante il prossimo anno. Il trailer del dietro le quinte è disponibile a questo link.