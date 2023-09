Marvel: ricordate le origini del primo supereroe della Casa delle Idee?

L’universo Marvel è nato più di 80 anni fa e ha subito moltissimi sviluppi sia per quanto riguarda la struttura interna delle storie ma soprattutto nella resa di personaggi sfaccettati e complessi come possono essere i supereroi. Il primo a ricoprire questo ruolo è stato la Torcia Umana in una versione più cupa rispetto a quella di Johnny Storm.

Nel racconto Machine Learning pubblicato di recente su Marvel Age #1000 l’autore Mark Waid riporta i lettori nel 1939, quando il Professor Phineas Horton presentò al mondo un androide chiamato la Torcia Umana. Le attenzioni rivolte a questa invenzione fanno desiderare a Horton sempre più interviste, e quindi soldi, un obiettivo col quale la Torcia Umana non si trova pienamente d’accordo.

Nella storia originale del 1939, scritta da Carl Burgos e pubblicata in Marvel Comics #1, la Torcia Umana, questo essere completamente sintetico riuscì a fuggire da Horton e ottenere la libertà tanto agognata e a comprendere quanto egoista fosse stato il suo creatore. Avendo a che fare direttamente col mondo esterno, l’androide sviluppò la capacità di distinguere il bene dal male, il giusto dallo sbagliato, e di perseguire ideali nobili, trovando dei grandi alleati in Namor e Capitan America.

Inserendosi in una serie di avventure dove si esplora la netta contrapposizione tra fare ciò che è giusto o fare ciò che è più remunerativo per una singola persona, l’originale Torcia Umana, o Jim Hammonds, risulta ancora oggi un supereroe moderno, per quanto molti lettori non abbiano mai sentito o letto nulla della sua storia. E voi ricordavate o avete mai letto le storie originali della Marvel? Cosa ne pensate della creazione del Professor Phineas Horton? Fatecelo sapere nei commenti.

