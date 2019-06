La Marvel rilascia il trailer di Silver Surfer: Black

La Marvel Comics ha pubblicato un trailer di Silver Surfer: Black, la miniserie scritta da Donny Cates e disegnata da Tradd Moore. Secondo il filmato questa sarebbe la sublimazione delle varie storie che Cates ha sceneggiato sin dalla sua gestione col personaggio di Thanos.

Il duo di artisti appare nel video insieme all'editore Darren Shan, facendo sembrare il filmato più un dietro le quinte che un teaser vero e proprio. Tuttavia, il video ci restituisce un'idea delle atmosfere dinamiche e vibranti che andranno a contraddistinguere la serie. Oltre al breve filmato, la Marvel ha fornito una breve sinossi della miniserie, leggiamola di seguito:

" Silver Surfer vola all'interno della sua serie personale, sfuggendo dalle pagine de I Guardiani della Galassia! Dopo esser stato risucchiato dentro un buco nero creato dai seguaci di Thanos, la sentinella dello spazio si ritrova in una regione sconosciuta. Non conoscendo la sua posizione e con i suoi poteri che stanno gradualmente scomparendo, Silver Surfer avrà bisogno di rischiare tutto per sopravvivere, anche la sua stessa anima! E proprio quando le cose si mettono male, quale inaspettato alleato verrà in suo aiuto?"

Cates aggiunge:

" Mettendo Norrin in un posto a lui sconosciuto, dovrà vedersela con qualcosa che non solo lo metterà alle strette, ma che lo spezzerà". L'editore Shan poi conclude:

"Questo è un fumetto di Silver Surfer che non avete mai letto prima".

Le aspettative sono quindi molto alte, e vedremo se il duo di artisti riuscirà a soddisfarle, dal punto di vista grafico, intanto, sembra un grande si. L'universo Marvel vedrà presto due ritorni importanti, quello di Carnage e di Ultron, e gli eroi Marvel non potranno respirare.