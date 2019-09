La Marvel ripesca un potente villain che prende di mira Jane Foster

Uno dei villian più temibili dell'Universo Marvel è stato ripescato nel terzo numero di Valkyrie: Jane Foster. La Guerra dei Regni ha visto la sconfitta delle Valkyrie Asgardiane in battaglia, e Jane è l'ultima di quelle rimaste. L'eroina è inoltre di una razza differente, e pare aver attirato l'attenzione di un nemico inaspettato.

Quando la Guerra dei Regni si è svolta a Midgard, ha portato con sé diverse armi magiche. Molte di queste sono rimaste sulla terra ora che il conflitto è terminato, e i villain non si faranno certo scappare l'occasione di mettere mano su questi potentissimi artefatti.

L'arma Dragonfang, la spada brandita da Brunnhilde, cade nelle mani di Bullseye. Jane riesce a fermare l'assassino ma non prima che questi abbia pugnalato Heimdall al petto. La sentinella Asgardiana muore e Jane sceglie di distruggere Dragonfang in modo che non possa mai più ledere a un'altra divinità.

Tuttavia, un ulteriore villain sta osservando la situazione dietro le quinte. Egli riferisce che Bullseye ha fallito nella sua missione di uccidere Jane, ma con la morte di Heimdall, è giunto per lui il momento di colpire.

Stiamo parlando del Sinistro Mietitore, il cui vero nome è Eric Williams, fratello di Wonder Woman e fondatore della Legione Mortale. E' morto in diverse occasioni nei fumetti, la più recente è avvenuta nel primo numero di Visione nel 2015. Successivamente è ritornato in occasione dell'evento Doctor Strange: Damnation nel 2018, e da lì in poi non è più comparso.

E' ignoto al momento il motivo che spinge il Sinistro Mietitore a dare la caccia a Jane. L'antagonista indossa ancora il costume danneggiato del suo ultimo incontro, quindi il personaggio è ben cosciente dei suoi trascorsi e di sicuro nei prossimi numeri sapremo di più sui suoi piani.

Presto vedremo un ritorno inaspettato nella serie Guardiani della Galassia? E' ora disponibile la preview del primo numero di Incoming, l'ambiziosa miniserie Marvel in arrivo nel 2020, che promette grandi sconvolgimenti per l'universo dei nostri supereroi.