Marvel riporta Jane Foster nei panni di Thor in preparazione a Love and Thunder

Jane Foster sta per tornare ad essere Thor. Con la pubblicazione della miniserie Jane Foster & The Mighty Thor, Marvel restituisce alla supereroina il suo ruolo di Dea del Tuono, già assunto nel corso della serie regolare del 2018 "La Potente Thor".

Jane Foster & The Mighty Thor sarà una miniserie in cinque numeri scritta dallo sceneggiatore Torunn Grønbekk e illustrata dall'artista Michael Dowling. Grønbekk si è già occupato del personaggio in passato, raccontando le storie di Jane Foster nei panni di Valchiria.



Negli ultimi tempi, infatti, dopo il ritorno del Figlio di Odino nel ruolo di Thor, Jane Foster ha vestito i panni proprio del personaggio interpretato, nei film del Marvel Cinematic Universe, da Tessa Thompson: Valchiria.



A giudicare dalla cover del primo numero, realizzata da Ryan Stegman, Jane Foster tornerà nei panni di Thor a pieno titolo, brandendo anche il nuovo Mjolnir, cambiato per sempre dal finale della storyline God of Hammers.



Il figlio di Odino, invece, pur mantenendo il suo classico costume da Thor, brandisce la Odinsword, arma caratteristica di suo padre, il cui potere è ora interamente nelle sue mani.



Jane Foster & The Mighty Thor #1 godrà anche di una variant cover realizzata da Peach Momoko, che proponiamo in calce. Con la sua uscita prevista per Giugno, la miniserie verrà pubblicata un mese prima dell'arrivo al cinema del nuovo film di Thor. A proposito, il primo trailer di Thor Love and Thunder potrebbe essere in arrivo questa settimana.