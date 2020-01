La Marvel rivela il numero degli X-Men che si inserirà nella serie crossover Empyre

Presto gli X-Men verranno catapultati nell'imminente serie evento, Empyre, caratterizzata dal crossover tra gli Avengers e i Fantastici Quattro. I mutanti verranno coinvolti in occasione del numero 10 della testata, scritto da Jonathan Hickman e con il comparto artistico a cura di Lenil Feancis Yu.

La cover dell'artista suggerisce che due membri del secondo team segreto del Professor X - Sway e Petra - originariamente rivelati in X-Men: Deadly Genesis, ritorneranno in vita e collaboreranno con Vulcan, Cyclope e Havok.

Questa sarà la prima volta che vedremo Sway e Petra in azione in seguito al loro decesso nel 2005, nella serie Deadly Genesis. Il potere di Sway le permette di manipolare il tempo, mentre Petra ha la capacità di controllare la terra e la roccia. Vulcan, invece, è un mutante di livello omega e ha la possibilità di influenzare ogni tipo di energia o campo energetico esistente, perfino quella cinetica.

Per quanto riguarda Darwin - che tornerà nel numero della testata - il suo potere consiste in uno stato costante di mutazione reattiva, permettendogli di adattarsi a qualsiasi tipo d'ambiente, clima o inquinamento. L'editor Cebulski si è espresso in merito a questo crossover attraverso le seguenti parole:

"Quando le persone chiedono a Hickman chi ci sarà all'interno della serie, lui risponde tutti. Questa è l'opera nella quale chiunque può fare capolino. Ciclope formerà varie squadre per far fronte a qualunque missione, in un turbinio di azione senza fine".

Il volume in questione arriverà sul mercato durante il mese di Aprile.

Nello spin-off degli X-Men, Marauders, si è rifatto vivo un gruppo di nemici piuttosto noto. Se Wolverine venisse ucciso, avrebbe la possibilità di tornare in vita come gli altri mutanti?