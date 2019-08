La Marvel rivela un nuovo ospite del Simbionte in Absolute Carnage: Scream

Con il rilascio del primo numero di Absolute Carnage: Scream gli offspring di Venom si prendono la scena e un volto familiare sembra essere in pericolo. Donna Diego, la Scream Originale, ci viene introdotta immediatamente.

Diego si rivela rapidamente essere una coscienza persistente all'interno del simbionte, e le sue ossa sono a tutti gli effetti degli strumenti che l'alieno può utilizzare a suo piacimento. Patricia Robertson si butta rapidamente nella mischia quando incontra i simbionti in procinto di attaccare una famiglia, ma incorre subito in dei problemi. La Robertson possedeva un legame molto con il simbionte, e questo incontro per lei risulta più difficile da sopportare degli altri ospiti.

La fine del capitolo la vede confrontarsi con Andi Benton, un ex ospite di Mania. In questo numero sono presenti diversi richiami alla serializzazione di Venom e in generale alla mitologia dei simbionti. La serie evento Absolute Carnage ha finalmente avuto inizio, e Scream può imporsi come un titolo interessante.

Lo scrittore Donny Cates e l'artista Ryan Stegman hanno riportato in azione Cletus Kasady, che ha iniziato la sua caccia a chiunque abbia mai avuto un contatto con un simbionte, creando un'armata di creature senza senno pronta a soddisfare i suoi fini.

Un dettaglio che ha fatto discutere i lettori è sicuramente il cambiamento estetico di Carnage. L'antagonista ora è molto meno umano e assume il simbolo di Knull, il dio simbionte. In definitiva il suo design appare molto più simile al periodo in cui è stato concepito. Secondo Cates, questa rivisitazione è stata concepita per trasmettere un senso di pericolosità, soprattutto ai danni di Spiderman e Venom.

In venti copie del primo numero di Absolute Carnage sono stati nascosti degli sketch inediti di Bagley, mentre all'interno della serie è presente un particolare easter egg.