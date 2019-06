La Marvel rivela il team creativo al lavoro sulla nuova serie di Star Wars

La Marvel Comics, dopo l'acquisizione di Star Wars da parte della Disney, ha potuto lavorare su una serie di titoli a fumetti al fine di ampliare l'universo creato da George Lucas. Il sito ufficiale del brand ha pubblicato un primo sguardo al team creativo che esordirà il prossimo mese con il numero 68, vediamo di che si tratta.

Arriva la conferma secondo cui la trama si svolgerà poco prima gli eventi di Star Wars: L'impero colpisce ancora, di seguito una breve sinossi:

" Con il numero 68 si aprirà l'arco dei Ribelli e dei Rogue, nel quale scopriremo cosa succede prima che Darth Vader inizi la sua caccia contro Luke Skywalker. La vicenda sarà incentrata sulla missione di Luke e dei suoi amici, che si lanceranno in una missione disperata per evitare che l'impero trovi la nuova base dei ribelli, inquadrando i nostri eroi su tre fronti: Han e Leila sotto copertura in un'atmosfera tra il romantico e il pericolo, Luke e Artoo affronteranno l'Executor su un singolo X-Wing mentre Chewie e Threepio avranno un'avventura tutta loro."

Lo sceneggiatore Gillen, che ha lavorato sulla serie dal 2017 e che terminerà la sua gestione proprio con il numero 68, ha rilasciato le seguenti parole:

"Mi mancano ancora tre capitoli da scrivere per 'The Scourging of Shu-Torun'. Con il numero 67 finirà la mia storia è sarò fuori. Non ho altri piani per Star Wars al momento, sento di aver scritto tutto quello che dovevo sui personaggi dei fumetti. Almeno in questo periodo."

Gillen è stato uno dei pionieri della linea di comics dedicata a Star Wars, con una delle sue testate più importanti rappresentata dalla serie su Darth Vader. Al suo posto, dal numero 68 in poi, debutterà Phil Noto ai disegni (precedentemente al lavoro sulla serie di Poe Dameron) mentre Pak dirigerà le fila della trama, quest'ultimo aveva già scritto diversi one-shot di Star Wars: Age of Rebellion.

Star Wars #68 sarà disponibile all'acquisto dal 10 luglio. In basso potete osservare alcune immagini in anteprima della nuova serie. Vi informiamo che è stato annunciato anche il fumetto di Star Wars: Jedi Fallen Order - Black Temple, mentre qui potete dare un'occhiata alla versione manga de La Minaccia Fantasma.