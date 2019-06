La Marvel rivela tutte le Variant Cover in cui sarà presente il simbionte Carnage

La serie di Absolute Carnage vedrà la luce ad Agosto, e mentre ieri sono state rilasciate le cover canoniche della serie, insieme ai Tie-in del personaggio, oggi diamo uno sguardo alle spettacolari Variant Cover che troveremo nelle serie classiche di Spiderman, Venom, ecc, nelle quali Carnage farà un cameo nelle scene post credit.

Il sociopatico Cletus Kassady sta per tornare insieme al simbionte con la serie Absolute Carnage, e la Marvel sta anticipando questo grande evento con numerose scene post-credit che saranno disponibili nelle serie più famose del suo catalogo. Come potete notare dall'immagine sottostante, queste scene esclusive includeranno anche un peculiare "effetto carange" sul logo, una pratica che la Casa delle Idee non è solita fare da molto.

Per quanto riguarda la disponibilità di queste copertine speciali, Marvel ha riferito al sito Comicbook.com che sono totalmente casuali, quindi i consumatori dovranno controllare di persona quale numero avrà la presenza del simbionte al suo interno. Per aiutarvi, ecco le serie che lo includeranno nei prossimi mesi:

Giugno

Amazing Spiderman#24

Deadpool#14

Symbiote Spider-Man#3

Fantastic Four#11

Venom#15

Luglio

Invaders#7

Avengers#22

Black Cat#2

Captain Marvel#8

Immortal Hulk#20

Ecco l'avviso per gli appassionati:

"Avviso per le Variant Cover! Prestate attenzione alle Variant "insanguinate" di Venom e Spiderman Simbionte! Le abbiamo inserite casualmente negli scaffali, divertitevi a trovarle e buona caccia!

Questo il messaggio di un negozio che ha preso parte a questa iniziativa, con tutta probabilità anche i nostri store di fumetti si adegueranno a questa manovra facendo partecipare tutti i collezionisti a questa speciale caccia di "copertine simbiotiche". Per restare in tema Variant, date un'occhiata a quelle realizzate per il numero 25 di Amazing Spiderman.