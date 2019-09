Marvel's Avengers: annunciato l'adattamento a fumetti del videogioco!

La Casa delle Idee nelle ultime ore ha annunciato l'adattamento fumettistico del videogioco Marvel's Avengers, prodotto da Square Enix e Crystal Dinamics e in arrivo nel 2020. I dettagli sull'opera sono ancora poco definiti, tuttavia abbiamo alcune informazioni interessanti.

Il primo numero sarà un prequel e prenderà il nome di Marvel's Avengers: Iron Man #1. Alla sceneggiatura ci sarà Jim Zub mentre del comparto artistico si occuperà Paco Diaz. Ed essendo un'opera antecedente agli eventi del videogioco, la Marvel ha affermato che l'esperienza dello stesso inizierà proprio con questo fumetto.

L'arrivo sul mercato è previsto per il mese di Dicembre, anche se il giorno preciso del mese non è ancora noto. Il primo numero avrà come protagonista Iron Man, quindi ci chiediamo se ogni uscita approfondirà un vendicatore differente. Questa operazione transmediale era già stata messa in moto con Marvel's Spiderman, il quale ha goduto di diversi adattamenti a fumetti che ne hanno espanso il racconto.

Qui sotto vi lasciamo la sinossi del fumetto:

"Avengers Assemble! La strada per Marvel's Avengers inizia qui, con una storia completamente nuova che porta direttamente agli eventi del tanto atteso videogioco. Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor e Hulk sono i potenti Vendicatori, ma quando colpisce la Legione mortale, ci vorrà più del solito lavoro di squadra per salvare la giornata! Nel momento in cui Tony Stark scopre che i suoi nemici hanno rubato la sua tecnologia per scopi malvagi, sta a lui fermarli. Ma ci si può fidare dei suoi compagni di squadra o è in gioco qualcosa di più sinistro?"

La Legione Mortale sembra essere il nemico principale dei Vendicatori in questo prequel, e dato che sarà collegato al videogioco, il gruppo di nemici potrebbe avere una forte rilevanza anche in futuro.

