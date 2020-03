Marvel's Avengers Black Widow #1: la preview mostra il primo incontro con Taskmaster

La trasposizione fumettistica di Marvel's Avengers arriverà sul mercato nel mese di Settembre, e l'anteprima del numero uno incentrato su Black Widow racconta il primissimo incontro dell'eroina con l'antagonista Taskmaster.

La sinossi dell'albo rilasciata dall'editore è la seguente:

"L'ex spia russa Natasha Romanoff si è unita a SHIELD, ma quando riappare uno spettro del suo passato, dove giacciono davvero le sue lealtà? E qual è la fonte della sua faida mortale con il malvagio TASKMASTER? Risolvi il mistero in questa avventura che porta all'imminente videogioco di MARVEL'S AVENGERS mentre esploriamo un episodio chiave della drammatica saga della donna chiamata BLACK WIDOW!"

All'interno della storia TaskMaster conserva ancora l'identità di Tony Masters, e prrobabilità la serie farà luce sugli eventi scatenanti che lo porteranno dalla parte degli antagonisti. Il personaggio di Fury, inoltre, evidenzia un interessante parallelismo tra la versione Ultimate e quella cinematografica, ottimamente interpretata da Samuel L. Jackson.

Gli adattamenti cartacei di Marvel's Avengers saranno propedeutici per cogliere tutte le sfumature della trama di gioco, i rapporti tra i personaggi e quelli tra gli antagonisti. Sfortunatamente, il titolo di Square Enix non sarà disponibile dal 16 Maggio come annunciato inizialmente, arriverà sul mercato il prossimo 4 Settembre 2020 su PS4, Xbox One, PC Windows e Google Stadia.

Playstation 5 e Xbox Series X riceveranno una versione ad hoc per sfruttare al meglio le potenzialità della next gen, in un periodo compreso tra la fine dell'anno e l'inizio del 2020.

L'autore di Avengers suggerisce un nuovo possibile scontro con gli X-Men. Avengers e Fantastici Quattro uniranno le proprie forze in Empyre, l'ambizioso crossover in uscita ad Aprile.