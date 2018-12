Marvel's Spider-Man: nuovo fumetto ispirato al videogioco Insomniac

Il nuovo videogioco di Insomniac dedicato a Spider-Man ha sicuramente conquistato i fan del ragno nel globo, convincendo anche a livello di vendite. Ora la casa di videogiochi, in collaborazione con la Marvel, ha pianificato anche una storia a fumetti.

Marvel's Spider-Man: City at War sarà una run dedicata all'arrampicamuri di quartiere composta da sei numeri di cui potete vedere la prima copertina in fondo alla news. La storia coperta in queste pagine sarà la stessa del videogioco per PS4, inclusi i vari DLC e vari momenti non inclusi nel prodotto di Insomniac. La serie sarà scritta da Dennis Hopeless, che già si è occupato di Spider-Woman, mentre Michele Bandini sarà il disegnatore principale, accompagnato da altri nomi come Clayton Crain (Spider-Geddon #0), Tim Tsang, David Nakayama, Gerardo Sandoval e Adi Granov che invece si occuperanno delle varie copertine.

Secondo la Marvel, la serie sarà "la prima di un ciclo di nuove storie provenienti dal crescente Gamerverso Marvel", facendo quindi pensare che non sarà l'unico fumetto ma con altri in arrivo basati sui videogiochi futuri, tra cui presumibilmente ci sarà anche il progetto Avengers di Square Enix. Il primo fumetto arriverà a marzo 2019 e vedrà lo scontro tra Spider-Man e Kingpin.