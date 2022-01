Marvel's Voices Heritage, un trailer presenta lo speciale dedicato ai Nativi Americani

Marvel Comics ha pubblicato su Youtube un trailer per accompagnare il lancio di Marvel's Voices Heritage, lo speciale che celebra i supereroi nativi americani. L'iniziativa di Marvel non punta a celebrare solamente i supereroi indigeni degli Stati Uniti: anche gli artisti chiamati a realizzarne le storie hanno origini indigene.

Marvel's Voices è una serie lanciata da Marvel con lo scopo di celebrare le minoranze, favorendo l'incusività. Le passate uscite hanno celebrato, ad esempio, la popolazione nera, quella asiatica e la comunità LGBTQ+. Si tratta del secondo fumetto che celebra i nativi americani dopo Marvel's Voices: Indigenous Voices pubblicato nel 2020.



Le storie contenute in Marvel's Voices Heritage saranno realizzate da Jim Terry, Rebecca Roanhorse e Shaun Beyale, Nyla Innuksuk e Natasha Donovan, Steven Paul Judd e David Cutler.



Grande protagonista di questo one-shot sarà Maya Lopez, personaggio che ha recentemente debuttato in live action nella serie Hawkeye, in cui era interpretata dall'attrice indigena Alaqua Cox. Presto, questo personaggio sarà protagonista di una serie Disney+ tutta sua chiamata Echo. Nei fumetti, Maya Lopez è attualmente in possesso della Forza Fenice, rappresentando quindi uno dei supereroi più potenti dell'Universo Marvel.



Marvel's Voices Heritage, il cui trailer è proposto in apertura di articolo, è già disponibile negli Stati Uniti. Restando in tema Maya Lopez, sembra che gli sceneggiatori di Punisher e Daredevil si occuperanno dello show di Echo, sebbene la voce non sia confermata.