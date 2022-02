Marvel's Voices: Identity, un volume per dare voce ai supereroi Marvel asiatici

Continuano le iniziative di Marvel a favore dell'inclusività. Dopo aver pubblicato uno speciale dedicato ai Nativi Americani, protagonista delle nuove celebrazioni sarà la comunità asiatica. In Marvel's Voices: Identity, infatti, i supereroi asiatici Marvel saranno protagonisti di storie raccontate da creativi che ne condividono le origini.

Ms. Marvel, Shang-Chi, Wong e Mantis saranno tra i protagonisti di Marvel's Voices: Identity #1 2022, che verrà pubblicato a Maggio in occasione del Mese del patrimonio asiatico americano e degli isolani del Pacifico, ricorrenza osservata negli Stati Uniti sin dal 1978.



"Sin dal one-shot Identity dello scorso anno, la comunità supereroistica Asiatica dell'Universo Marvel è diventata ancora più prominente nella cultura pop mainstream", dichiara l'editor Darren Shan. "Ecco perché sono così emozionato all'idea di portare questi creatori nuovi e non tra le fila di Marvel's Voices, per dare nuove prospettive riguardo questi amati personaggi!".



Tra le storie annunciate, troveremo un team-up tra Shang-Chi e Ms. Marvel raccontato da Sabir Pirzada e Eric Koda; un secondo team-up di Shang-Chi, questa volta con Jimmy Woo, di Pornsak Pichetshote e Creees Lee; e una storia con protagonista Mantis, direttamente dai Guardiani della Galassia, di Jeremy Holt e Kei Zama.



Marvel's Voices: Identity #1 2022 verrà pubblicato l'11 Maggio 2022. In calce, proponiamo la cover del volume realizzata da Creees Lee. Prima della pubblicazione di questo speciale, però, Marvel celebrerà le donne dell'universo Marvel con un volume in arrivo a Marzo.