Marvel: nel suo ultimo scontro Doctor Doom sfoggia una nuova armatura

La serie di Doctor Doom continua a viaggiare su dei ritmi incalzanti. Dopo la sua morte nel numero precedente, Doctor Doom ha raggiunto la dimensione infernale di Mephisto, nella quale ha immediatamente ingaggiato uno scontro con quest'ultimo, servendosi di una nuova armatura.

Facendo un breve riepilogo, fino ad ora è stato rivelato che Victor Von Doom è contrario all'attuazione dell'Antlion Project. Le menti dietro il progetto ambiscono a risolvere i cambiamenti climatici attraverso la creazione di un buco nero sulla luna.

Doom, al contrario, crede fermamente che il piano in questione sia fallace, e che l'apertura di un buco nero potrebbe sortire dei risvolti tremendamente negativi, perciò decide di rivelare il tutto pubblicamente.

Inaspettatamente, i missili Latverian colpiscono la base Antlion uccidendo centinaia di persone, un avvenimento che inimica Doom agli occhi dell'opinione pubblica, dopo i suoi commenti disfattisti sul progetto in questione.

In seguito Doom viene preso in custodia, ma riesce a scappare grazie all'aiuto di Kang il Conquistatore. Oltre a lui, anche Morgan Le Fey si rende disponibile verso di lui, indirizzandolo da un essere chiamato The Witness, che guardando il suo futuro vede un'era di pace e un pianeta unito dalla concordia, capeggiato da Dottor Doom.

Subito dopo, Doom viene colpito alla testa da un colpo esploso da Taskmaster, risvegliandosi all'inferno. Senza perder tempo, sfoggia una lucente armatura metallica per adattarsi alla nuova dimensione, e inizia lo scontro con Mephisto.

Il loro confronto va avanti fin quando non viene interrotto dall'arrivo di Lady Death, la quale ordina il ritorno di Doom sulla terra - non per salvare il futuro del pianeta - ma per diventare il suo servitore.

