Marvel: la nuova serie a fumetti di Black Panther si mostra in uno spettacolare trailer

Nel mese di novembre 2021, Marvel Comics lancerà una nuova serie a fumetti di Black Panther. L'avventura dell'eroe del Wakanda, firmata Oscar John Ridley e Juann Cabal, è stata presentata in anteprima assoluta in uno spettacolare trailer animato pubblicato su YouTube.

Mentre la community di appassionati ancora piange la scomparsa dell'attore Chadwick Boseman, che prestava il suo volto al Re del Wakanda, Marvel Comics sta per lanciare una nuova sfida alla Pantera Nera. Black Panther #1, la cui video anteprima è stata pubblicata sul canale YouTube ufficiale di Marvel, porterà T'Challa a combattere un nemico che minaccia la stabilità del suo regno.

Stando alle parole dell'autore John Ridley, questa nuova serie a fumetti sarà un ibrido tra un thriller e una storia di spionaggio. Nella sua essenza, però, si tratterà di una storia d'amore romantica e fraterna.

In uscita il 10 novembre, in questa nuova serie T'Challa verrà tormentato dai segreti del suo passato. Tornato dal suo viaggio nello spazio, Black Panther riceve un messaggio di soccorso da un suo agente segreto. In una disperata corsa contro il tempo, il Re del Wakanda non dovrà solamente salvare l'agente, ma anche mantenere i segreti che aveva sotterrato. Se la verità dovesse venire fuori, T'Challa potrebbe perdere tutto, portando sconvolgimenti e ramificazioni nell'intero universo Marvel.

Vi lasciamo all'annuncio di Black Panther di John Ridley e all'inizio di Dark Ages, la nuova serie evento Marvel.