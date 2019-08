Marvel: il simbionte di Carnage trasforma un vecchio personaggio!

Carnage è sempre stata una figura molto particolare ed estremamente affascinante dell'universo Marvel Comics. Originariamente nato dall'unione di un simbionte con la mente malata di Cletus Cassidy, ora inizia una nuova run per questo personaggio con Absolute Carnage, arrivato nelle fumetterie statunitensi con l'uscita numero 1.

Attenzione, d'ora in poi ci saranno spoiler su Absolute Carnage #1. I fan della Marvel che hanno potuto leggere il nuovo numero sapranno come stanno andando le cose a Eddie Brock e a suo figlio, mentre l'universo Marvel sta per vedere una grave minaccia all'orizzonte.

Durante il numero, Venom (ora nuovamente in sintonia col proprio simbionte) si allea con Spider-Man per andare a stanare Norman Osborn col solo scopo di rendere impossibile a Carnage di estrarre il pezzo di simbionte dentro di lui, processo che lo renderebbe enormemente più potente. Riescono ad entrare nell'edificio e prendere Osborn prima di Carnage, ma purtroppo le forze del nemico sono troppo potenti.

Infatti, i soldati riescono a fare breccia e sopraffare Venom e Spider-Man. A questo punto, però, succede una cosa inaspettata: utilizza il proprio simbionte per potenziare quello di Norman Osborn, rendendo quest'ultimo un vero e proprio Carnage scatenato. La storia continuerà nel prossimo numero.

Absolute Carnage è la nuova storia della Marvel Comics, scritta da Donny Cates e disegnata da Ryan Stegman, la quale mette nuovamente di fronte Spider-Man e i simbionti. I due creatori hanno anche spiegato il perché del nuovo look di Carnage.