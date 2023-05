Marvel: Spider-Man Vs Wolverine lancia il torneo tra supereroi Contest of Chaos

L’avvicinarsi dell’estate porta con sé molte novità nel settore dei comics, e Marvel è pronta a lanciare un nuovo evento, Contest of Chaos, coinvolgendo ben otto volumi annuali di serie recenti e apprezzate. Alla base dell’evento c’è il piano di Agatha Darkness di far affrontare tra loro alcuni dei più grandi supereroi della casa delle idee.

Ad aprire la serie di scontri sarà la battaglia tra Spider-Man e Wolverine, due personaggi fondamentali nell’universo Marvel, che in passato si sono trovati spesso a collaborare, e che all’uscita di Spider-Man Annual #1 fissata per agosto 2023, si ritroveranno l’uno contro l’altro. A firmare l’albo di debutto dell’evento saranno la sceneggiatrice Stephanie Williams e l’artista Alberto Foche, dove con molta probabilità apparirà anche il retroscena dedicato ad Agatha Darkness e al suo piano per portare confusione nell’universo Marvel.

“Contest of Chaos è il tipo di storia che mi farebbe immediatamente correre in fumetteria per comprarla. C’è azione, mistero, magia, e alcuni dei miei personaggi preferiti di tutto l’universo Marvel. La storia è semplicemente incredibile per me come creatrice. Avrà sicuramente delle ramificazioni che coinvolgeranno anche altri aspetti dell’universo”, così ha commentato Stephanie Phillips, ideatrice dell’evento, di cui trovate anche il piano editoriale, presentato come se i lettori fossero di fronte alla schermata di selezione di un personaggio in un videogioco, nell’immagine in fondo alla pagina.

Fateci sapere cosa ne pensate di Contest of Chaos, e se lo seguirete, nei commenti.