La Marvel suggerisce l'annuncio di una nuova serie su Moon Knight

Nel corso dell'ultimo periodo, la Marvel Comics ha relegato il personaggio di Moon Knight ad un ruolo prettamente secondario, dopo aver concluso - più di un anno fa - la sua run personale. Nel 2020, però, l'eroe potrebbe tornare alla ribalta.

La Casa delle Idee ha infatti annunciato, in maniera piuttosto sommessa, un evento di grande portata incentrato proprio su Moon Knight, all'interno del sesto numero della Storia dell'Universo Marvel - a cura dello sceneggiatore Mark Waid.

L'albo contiene un'ampia splash page, all'interno della quale Galactus, - il Divoratore di Mondi - anticipa degli eventi che si presenteranno in futuro. Il personaggio menziona diversi accadimenti già annunciati dalla Marvel per il 2020, ma uno di questi fa riferimento a "l'Era di Khonshu", mai nominata prima di questa occasione.

Una formula simile è facilmente rintracciabile nella storia editoriale della Marvel, basti pensare a "l'Era di Apocalisse", "l'Era degli X-Men" e "l'Era di Ultron". E' probabile quindi, che in questo frangente Galactus stia anticipando l'arrivo di Khonsu sulla Terra, e il suo futuro dominio del pianeta.

Inoltre, se si osserva attentamente, si può notare che l'inquadratura lo ritrae in forma umana piuttosto che nel suo solito aspetto animalesco. Ciò suggerisce che potrebbe assumere un ospite, attraverso la sua capacità di possessione.

Tutto ciò presuppone un inevitabile incontro/scontro con Moon Knight, che ci auguriamo verrà confermato prossimamente dalla Marvel con l'annuncio di una nuova pubblicazione.

Qualche settimana fa è andato in onda lo speciale commemorativo della Marvel su Stan Lee, e i fan hanno commentato aspramente la messa in scena dello show. Restando in tema di nuove pubblicazioni, di recente la Casa delle Idee ha presentano la nuova serie di Cable.