La Marvel suggerisce l'arrivo di un grande evento dedicato agli X-Men

Nel corso del 2019 il franchise degli X-Men è stato protagonista di una crescente espansione. Sia per quanto riguarda la sua testata principale, che ha rivoluzionato numerosi punti cardinali della serie, sia in merito al progetto Dawn of X, che ne ha allargato la mitologia attraverso dei racconti laterali.

A quanto pare, le novità per i mutanti non hanno intenzione di concludersi con i progetti in questione. La Marvel Comics ha rivelato alcuni dei titoli che saranno disponibili alla lettura in occasione del Free Comic Book Day 2020, e uno di questi fungerà da apripista per un nuovo evento degli X-Men.

Il titolo - "Free Comic Book Day 2020: X-Men" - non è assolutamente esplicativo per ciò che riguarda il suo contenuto, tuttavia ciò che sappiamo è che a capo della nuova storia ci saranno Jonathan Hickman e Larraz, i quali ci accompagneranno in quella che Marvel definisce come "un'estate decisiva per tutti i mutanti".

L'albo conterrà anche un secondo racconto, che preparerà il terreno ad una storyline inedita gestita dagli autori Tom Taylor e Iban Coello. La cover di questo numero speciale è disponibile in calce all'articolo, mentre di seguito vi riportiamo le dichiarazioni ufficiali della Marvel:

"I lettori avranno la possibilità di immergersi in alcuni dei titoli più emozionanti della Marvel durante il Free Comic Book Day di quest'anno. La Marvel pubblicherà due titoli gratuiti, ognuno contenente due storie separate.

I lettori di lunga data e i nuovi arrivati saranno felici di vedere i nostri personaggi più famosi, dagli X-Men a Spider-Man, in straordinarie storie dei nostri acclamati creatori! FREE COMIC BOOK DAY: X-MEN presenterà una nuovissima storia degli X-Men a cura di Jonathan Hickman e Pepe Larraz che porterà a un'estate rivoluzionaria per tutti gli X! La seconda storia prefigurerà anche un prossimo racconto epico di Tom Taylor e Iban Coello".

Recentemente, la Marvel ha annunciato Children of Atom, la nuova serie degli X-Men. Inoltre, sono in arrivo sul mercato i Funko Pop di Rogue e Gambit.