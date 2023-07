Marvel: anche i supereroi leggono i fumetti nelle Super Stories Variant Covers

La febbre delle variant cover non abbandona mai il mercato dei fumetti, che siano di origine occidentale o orientale, e nel corso dei suoi 83 anni di storia Marvel Comics ha pubblicato migliaia di volumi con illustrazioni alternative sulle copertine, alimentando questo fenomeno collezionistico, e ora ha annunciato un nuovo, originale, progetto.

Intitolato Marvel Super Stories Variant Covers, l’evento coinvolgerà molti dei supereroi più noti della Casa delle Idee, e le loro testate principali, andando ad inserire delle variant singolari che ritraggono il potente dio del tuono della mitologia norrena, Thor, mentre si rilassa all’ombra di un albero, e con alle spalle il colorato ponte Bifrost, leggendo il primo volume di G.O.D.S., serie molto pubblicizzata dalla stessa Marvel in arrivo a ottobre.

Immortal Thor #3, di cui trovate la variant in calce, sarà però solo l’inizio, in quanto a partire proprio dal mese di ottobre 2023 un supereroe ospiterà sulla sua testata queste illustrazioni che lo ritraggono durante la lettura del volume o della serie targata Marvel più discussa del momento. Secondo l’editore questo programma delle variant cover è utile per mostrare ai lettori il legame che unisce l’universo Marvel, e che è alla base di moltissime storie. “Queste nuove cover celebrano il calore familiare e interconnesso della narrativa dei fumetti Marvel e saranno disegnate da alcuni degli artisti più conosciuti del settore”, come l’italiano Giuseppe Camuncoli per l’artwork di Thor.

Marvel ha anche confermato che è un modo simpatico per spingere le vendite di serie su cui puntano molto, come G.O.D.S. di Jonathan Hickman e Valerio Schiti. Fateci sapere cosa ne pensate di questo progetto nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Marvel continua a celebrare i 100 anni di Disney con altre variant cover.