La Marvel svela il figlio segreto di un membro degli X-Men

La nuova serie spin-off degli X-Men, Fallen Angels, nel suo primo numero ha già imbastito un tessuto narrativo narrativo molto interessante. Non solo ha ripreso gli eventi di X-Force, ma ha svelato anche dei dettagli inediti su dei personaggi che già conoscevamo, come Kwannon.

Il ninja dotato di poteri psichici, il cui corpo è stato posseduto da Betsy Braddock per decadi, nasconde un segreto oscuro che lo tormenta ancora oggi, e che il primo numero di Fallen Angels ha riportato alla luce.

Viene rivelato, appunto, che diverso tempo fa ebbe un figlio che gli fu strappato durante il suo allenamento per diventare un assassino - e ora quel bambino è stato rieducato per diventare un servitore dell'entità virale nota come Apoth.

Nel fumetto, Kwannon viene a sapere che Apoth è solito attaccare diversi luoghi d'interesse pubblico, provocando un gran numero di morti. C'è un aspetto religioso che circonda questa nuova entità, visto che le voci che le ruotano attorno affermano che diventerà il "nuovo dio", in seguito all'esodo mutante dal resto del mondo.

Apoth sta diffondendo il suo messaggio religioso attraverso un nuovo farmaco chiamato Overclock, che come recita la descrizione, ha "l'utilità di eludere la necessità di sostanze chimiche e di aumentare i livelli di endorfina al centro del cervello". Tuttavia ha uno scopo letale, ossia quello di costringerti a commettere più omicidi possibili.

Il fumetto ci fornisce un esempio, mostrando la figlia di Kwannon sotto l'influenza di Apoth e Overclock, con un liquido nero che le cola dagli occhi. Entra in una metropolitana affollata con un dispositivo attaccato alla sua tempia e si fa immediatamente strada su un treno, portando fuori le guardie e il conduttore prima di farlo schiantare, uccidendo molte persone nel processo.

Quando Kwannon scopre che era sua figlia, viene immediatamente presa dalla rabbia, volendo scoprire a tutto costi chi e cosa sia Apoth.

Perciò, rintraccia la fonte in una piccola fattoria fuori Tokyo, dove un gruppo di bambini è tenuto in una stalla. Sebbene apparentemente appaiano sani, a parte la melma nera e i dispositivi sul capo, i bambini muoiono tutti di fronte a Psylocke - tutti tranne uno, e la voce di Apoth inizia a usare il bambino come un tramite.

Psylocke dice immediatamente all'entità che sta per rintracciarlo e ucciderlo, piena di risentimento per l'apparente manipolazione e morte della propria figlia. Ma Apoth la prende semplicemente in giro, uccidendo anche l'ultimo bambino e lasciando Psylocke senza indizi. Nonostante ciò, la sua missione consiste nell'assassinio di Apoth prima che possa ferire altri bambini.

