La Marvel ha trasformato un Avengers nel Lord Voldemort degli X-Men

Sono molti gli antagonisti degli X-Men - Magneto, Apocalypse e Sinistro spiccano sicuramente sugli altri - tuttavia all'alba della nuova era dei mutanti è un Avengers a instillare nelle loro menti il terrore più grande.

Diversi anni fa, al culmine narrativo dell'evento House of M, Scarlet Witch pronunciò la formula "Niente più mutanti", strappando i poteri a tutti i mutanti presenti sulla terra e ponendo un freno alle nascite delle nuove specie. Sul pianeta, rimasero meno di 200 mutanti dotati delle loro abilità.

Il numero 7 della nuova serie degli X-Men, rivela come la comunità mutante sia ancora scossa da questo tragico evento. Sull'isola di Krakoa sono presenti degli individui che hanno perso le loro capacità proprio a causa di quel terribile giorno, diventato noto come "M-Day".

Grazie al processo di resurrezione dei Cinque, però, un mutante ha la possibilità di rinascere dopo la morte all'apice delle sue forze. Ma prima dovrà dimostrare di essere degno di una simile procedura, affrontando un rituale nel quale - senza poteri - lotterà per difendere la sua vita.

Proprio mentre questa sadica cerimonia viene eseguita, Exodus racconta la storia di Scarlet Witch e del M-Day a un gruppo di bambini lì presenti. Quando arriva a menzionare il nome dell'Avengers, improvvisamente i fanciulli si portano le mani alle orecchie gridando "Impostore!" e implorando di smetterla, non essendo loro abitudine pronunciare quel nome, proprio come i maghi del mondo di Harry Potter temevano di nominare il soprannome di Tom Riddle, Lord Voldemort.

Inoltre, i bambini gridano all'impostore per un motivo preciso: Scarlet Witch, una volta fondatrice de la Confraternita dei Mutanti Malvagi, si rivelo non essere affatto un mutante. Quest'ultima, successivamente, giocò un ruolo decisivo nel ripristino del gene mutante alla fine di Avengers vs X-Men.

Nel numero 7 di X-Force conosciamo una nuova versione di un celebre personaggio Marvel. Nel precedente numero degli X-Men, invece, abbiamo assistito a un colpo di scena che minaccia l'incolumità di Krakoa.