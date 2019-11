Marvel e Tsuburaya Productions collaborano per delle nuove serie su Ultraman

In occasione del Tokyo Comic Con, Marvel Entertainment e Tsuburaya Productions hanno annunciato la collaborazione per una serie di storie inedite incentrate sul personaggio di Ultraman. Il progetto inizierà il prossimo anno, ed è stato anticipato da una splendida copertina ad opera del celebre artista Alex Ross.

L'amministratore delegato di Tsuburaya Productions, Takayuki Tsukagoshi, ha commentato la collaborazione con le seguenti dichiarazioni:

"Siamo orgogliosi di annunciare una partnership con Marvel, una delle principali società di intrattenimento che ha prodotto affascinanti personaggi e storie amate dai fan di tutto il mondo da oltre 80 anni ... Non possiamo essere più entusiasti di esplorare e creare nuove storie per il franchise di Ultraman con la Marvel, portandole all'attenzione dei fan di tutto il mondo, sia della Marvel che di Ultraman".

Sull'annuncio è intervenuto anche il caporedattore della Marvel C.B. Cebulski, esprimendo queste parole:

"Essendo uno dei franchise più famosi al mondo, Ultraman ha riunito alcuni dei fandom più appassionati della cultura pop odierna, e non vediamo l'ora di portare la sua storia a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo ... Come Marvel, Ultraman ha affascinato generazioni raccontando storie spettacolari radicate nel mondo reale, e continua ad essere un classico amato attraverso i suoi spettacoli televisivi, film, giocattoli, giochi, fumetti e altro ancora. Siamo così entusiasti di presentare l'anno prossimo nuovi capitoli del Multiverso di Ultraman."

Maggiori dettagli inerenti al team creativo, alla storia e alle prime date di pubblicazione arriveranno nei prossimi mesi. Il franchise di Ultraman si presta particolarmente a una collaborazione di questo tipo, dal momento che il suo Multiverso permette di esplorare varie ramificazioni del personaggio, tutte con una propria anima e uno stile differente.

