La Marvel uccide brutalmente due X-Men nel quarto numero di X-Force

Nonostante i muntati abbiano trovare un modo per sconfiggere la morte, questo non scoraggia le avanzate dei gruppi terroristici avversari, che nell'ultimo numero hanno ucciso brutalmente due X-Men piuttosto rilevanti.

Il numero infatti, si apre con un gruppo di terroristi che irrompe in una delle strutture farmaceutiche del Professor Xavier, negli Stati Uniti, dove viene assassinato Multiple Man. Apprendiamo che si tratta semplicemente di un duplice Madrox, ma il processo di riassorbimento colpisce anche il soggetto principale.

In seguito, Jean Grey mette insieme un gruppo di sicurezza composto da Wolverine, Domino e Kid Omega. I mutanti vengono equipaggiati con delle nuove armi sviluppate da Forge, mentre Domino riceve un bio-blaster montato sul braccio - che occasionalmente può trasformarsi in una spada e un rampino.

La squadra di ricognizione viene rapidamente chiamata all'azione, a causa di un'altra delle strutture di Xavier che invia un segnale di soccorso. Il gruppo terroristico Xeno sta infatti uccidendo degli alleati umani, ma nel momento in cui l'X-Force sta per fare la sua mossa si leva una violente esplosione che investe sia Wolverine che Domino.

Il primo si ritrova a terra senza vita, con il busto reciso, mentre del secondo viene inquadrata solo la testa mozzata che giace nelle vicinanze. Domino, invece, non avendo fatto in tempo a raggiungerli, rimane sano e salvo su Krakoa.

Sicuramente non si tratta della fine per i due mutanti, che probabilmente troveranno il modo di ritornare in vita nei prossimi numeri, ma i nemici dei mutanti stanno adottando rapidamente delle contromisure in grado di metterli in difficoltà.

