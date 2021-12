Marvel, l'Universo Ultimate fa il suo ritorno in Miles Morales: Spider-Man #36

L'Universo Ultimate è stato un esperimento di successo tentato da Marvel, che all'inizio degli anni 2000 si è creata l'occasione di raccontare versioni più moderne e mature dei suoi supereroi classici. A circa 6 anni dalla cancellazione di questa etichetta, sembra che l'Universo Ultimate sia pronto tornare in scena.

Miles Morales: Spider-Man #36, scritto da Saladin Ahmed e illustrato da Chris Allen, vedrà infatti Miles e il suo clone Shift dispersi nel Multiverso, concetto che, tra l'altro, ricorda le peripezie della versione cinematografica di Miles, che abbiamo recentemente rivisto nel trailer di Spider Man Across the Spider Verse.



Il dettaglio interessante è fornito però dalla cover, che presenta un'illustrazione ad opera di Taurin Clarke. Nell'immagine, vediamo alcuni personaggi di universi alternativi, tra cui spiccano la Spider-Gwen di Terra-65, ma anche gli Ultimates di Terra-1610, l'Universo Ultimate.



Nei fumetti, Terra-1610 è andata distrutta durante il maxi-evento Secret Wars del 2015. Solo pochissimi personaggi originari dell'Universo Ultimate riuscirono a salvarsi trovando riparo in Terra-616, l'Universo Marvel classico. Tra questi, troviamo il Creatore, ovvero il malvagio Ultimate Reed Richards, ma anche lo stesso Miles Morales, che da allora condivide il manto di Spider-Man con Peter Parker.



In ogni caso, non è la prima volta che viene suggerita la sopravvivenza dell'Universo Ultimate: nel finale della miniserie Spider-Men II del 2017, di Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, veniva mostrata una Terra-1610 ripristinata, con i suoi vecchi abitanti ancora in azione, compreso l'Ultimate Peter Parker.



L'uscita di Miles Morales: Spider-Man #36 è prevista per Marzo 2022. Curiosamente, nello stesso mese Miles sarà coinvolto in un'altra avventura multiversale: la miniserie What If Miles Morales lo metterà nei panni di altri eroi Marvel.