Marvel: le variant cover di Avengers No Surrender si connettono tra loro

ilè ormai giunto e molte testate della casa delle idee stanno entrando in questa nuova fase, molte stanno chiudendo e altre stanno per vedere la luce. Tra queste ultime l'interessante, di cui ora sono state mostrate le variant covers che vanno a comporre una bellissima immagine.

Le cosiddette "connecting variants" che unendosi vanno a creare un unico disegno, sono ad opera dell'artista Totino Tedesco, e mostrano gli eroi Marvel che prenderanno parte alla storia della testata, che rappresenta l'unione del roster di personaggi di Avengers, Gli Incredibili Avengers e USAvengers.

Nelle suddette cover troviamo infatti Quicksilver, Falcon, Thor, Sunspot, Scarlet Witch e Rogue, senza contare il misterioso Avenger dimenticato Voyager. Inoltre è possibile notare anche la presenza di Supermassiva, Gamma Corvi, Fauce D'Ebano e Cigno Nero, gruppo di nomi ben noto ai fan Marvel.

Sembra infatti che rivedremo L'Ordine Nero di Thanos proprio in questa testata molto attesa. Potete trovare l'immagine delle cover connesse comodamente in calce alla notizia. Recentemente il vice presidente della pubblicazione Marvel, Tom Brevoort, ha parlato della testata:

"No Surrender è una specie di grido di battaglia per ciò che i Vendicatori stanno affrontando e una sorta di dato di fatto. Non può esserci resa in questo perché è qualcosa che o si fa o si muore. O gli Avengers vincono e salvano la giornata, o non ci saranno più giorni da salvare domani."

Axel Alonso, editor-in-chief Marvel Comics, ha invece affermato:"Questa è una storia epica e uno dei grandi vantaggi che abbiamo nel medium del fumetto è che abbiamo un budget illimitato sugli effetti speciali. Possiamo fare cose che nei film non sono realizzabili perché troppo dispendiose, ed è proprio quello che stiamo facendo."

Attendiamo con ansia questa nuova serie Marvel Legacy.