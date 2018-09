Marvel: vediamo Todd McFarlane al lavoro su un nuovo sketch di Venom

Il creatore di Venom, Todd McFarlane, ha mostrato ai suoi fan una nuova tecnica di disegno realizzando uno sketch del noto villain Marvel che il prossimo mese sarà protagonista assoluto di un suo standalone omonimo al cinema.

Non è certo la prima volta che McFarlane, attualmente al lavoro sul film della sua creazione più importante, Spawn, realizza uno sketch in diretta, ma la particolarità di questo nuovo disegno è il metodo utilizzato.

Ogni sketch di Mcfarlane, infatti, è interamente realizzato in digitale su tavoletta grafica, ma questa volta il noto fumettista ha scelto di disegnare alla vecchia maniera, cioè con carta e penna. Durante il video, McFarlane non è stato certamente in silenzio, ma anzi ha descritto alcuni aspetti estetici del personaggio Marvel. "La cosa su di lui, al contrario di altri mostri come Violator, è che ha questa grande spalla che risalta molto", ha detto l'illustratore.

Violator, per chi non lo sapesse, è una noto avversario di Spawn, e uno dei mostri più popolari che McFarlane abbia mai creato. Durante la visione l'autore ha anche dato ai fan consigli su come rendere la bocca di Venom più distintiva con suggerimenti del tipo "chi non ama la bava?".

Potete trovare il video in calce alla notizia.