Marvel: in venti copie di Absolute Carnage sono stati nascosti degli sketch di Bagley

La scorsa settimana la Marvel ha rilasciato il primo numero di Absolute Carnage, e il publisher ha ora rivelato che 20 copie del primo numero contenevano degli sketch inediti del co-creatore Mark Bagley nascosti tra le pagine.

Absolute Carnage si stacca dalla serie di Donny Cates sul simbionte Venom. La nuova serializzazione è scritta da Cates e disegnata da Ryan Stegman. La saga di Venom ha preparato il terreno per il ritorno di Carnage, con Cletus Kasady che si riaffaccia nell'universo Marvel ed è più pericoloso che mai. Carnage ha l'obiettivo di cacciare ogni eroe che ha ospitato il simbionte, e ciò significa che tutti sono in pericolo.

Stegman ha commentato con queste parole il rilascio della serie:

"Da appassionato di comics, questa serie ha tutto ciò che avrei voluto. Ciò che ho disegnato in questa serializzazione è qualcosa che non ho avuto la possibilità di realizzare prima. Non vedo l'ora che le persone possano mettervi mano!"

Lo sceneggiatore Cates, invece, si è espresso così:

"Cletus Kasady è tornato ed è più pericoloso che mai. Absolute Carnage comprende ogni singolo personaggio che ha mai ospitato un simbionte e quindi ogni simbionte concepito, partendo da dove tutto è iniziato con Peter passando per Maximum Carnage fino ad arrivare a Venomized Everything. Tutti sono un bersaglio".

Uno degli sketch realizzati da Mark Bagley è osservabile in calce all'articolo. Absolute Carnage contiene un particolare easter egg, mentre di recente la Marvel ha annunciato una nuova serie sul personaggio di Morbius.