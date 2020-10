Marvel: nel videogioco Marvel Puzzle Quest, Deadpool veste i panni di Ghost Rider

Il gioco mobile, Marvel Puzzle Quest, ha rivelato l'esistenza di un nuovo personaggio originale in arrivo: Deadpool (Spirit of Vengeance). Un personaggio raro da 5 stelle, questa versione del Mercenario Chiacchierone fusa con Ghost Rider ha creato un Wade Wilson totalmente nuovo.

La descrizione ufficiale nella biografia del personaggio recita: "Deadpool è stato assoldato per eliminare un venditore di taco molto popolare. Quando arriva sulla scena per fare il suo lavoro, è stato conquistato dal loro delizioso "Hellfire" Tex-Mex, e decide di risparmiarlo. Proprio in quel momento, entra in scena il misterioso cliente: Mephisto".

Continua: "Grazie ai chili Hellfire di Mephisto, il venditore ha avuto grandissimo o successo, e ha celebrato donando cibo gratis alla comunità. Ma la sua carità non era parte del patto, il prezzo doveva essere pagato. Preso dalla rabbia per la pietà di Deadpool, Mephisto lo costringerà ad affrontare lo Spirito di Vendetta. Adesso spara fiamme e consegna punizioni insieme ai suoi compagni Ghost Rider (questo fanno, quando non vanno in moto)".

Questa versione di Deadpool e Ghost Rider è solo uno delle tante interpretazioni del classico personaggio della Marvel, creato esclusivamente per il videogioco Marvel Puzzle Quest, ma i fan sperano di vederlo nelle pagine di Marvel Comics. Precedentemente, Marvel Puzzle Quest ha creato Capitan America nella versione di Peggy Carter, che apparirà in Marvel's Exiles e vedrà anche una feature nel Marvel Cinematic Universe. Forse c'è una possibilità!

La variante di Deadpool Spirito di Vendetta sarà parte degli eventi per l'anniversario di Marvel Puzzle Quest, per celebrare i sette anni del titolo. Alcune delle abilità nel gioco includeranno: Tacos Diablos, Disgrace-adilla, Burritonement e Fajitality.

Voi giocate a Marvel Puzzle Quest? Che ne pensate di questa versione di Deadpool? Se siete fan di Deadpool, vi consigliamo di leggere le ultime notizie sul nuovo Deadpool in arrivo!