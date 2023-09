Marvel x Audible: Wastelanders torna con una seconda stagione su Occhi di Falco

Nel corso degli ultimi anni la nascita e la diffusione di piattaforme dove ascoltare podcast e audiolibri, ha spinto le grandi aziende ad investire nella produzione di serie audio come Wastelanders della Marvel. La Casa delle Idee ha rinnovato la fiducia nel team italiano dietro la serie confermando l’arrivo di una seconda stagione.

Anche per quanto riguardo questo settore dell’intrattenimento Amazon si è confermato uno degli investitori più voraci, producendo e finanziando molte serie di successo, come Sandman per rimanere in tema di opere basate su fumetti americani. Dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla prima stagione di Wastelanders, interamente dedicata alla figura di Star Lord, leader dei Guardiani della Galassia, Amazon e Marvel hanno deciso di mandare avanti il progetto, presentando tramite un breve trailer che potete ascoltare sulla Audible la seconda stagione.

Stavolta il protagonista sarà Occhio di Falco, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, rimasto l’ultimo degli Avengers e guidato ormai dalla vendetta. Il suo obiettivo è uccidere tutti coloro che hanno fatto del male alle persone che amava. Tra i molti interpreti al fianco di Bentivoglio ci saranno: Margherita Tiesi come Ash, Alessio Puccio come Junior, Paolo Marchese nel ruolo di Ringmaster e Barbara Castracane come Raven.

La seconda stagione di Marvel: Wastelanders arriverà su Audible il 29 settembre 2023. Ricordiamo che il progetto originale consta di sei stagioni ed è stata la prima collaborazione ufficiale tra Audible e Marvel Entertainment. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo ai dettagli sul futuro di Star Lord nell’MCU.