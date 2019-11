Marvel: X-Force chiarisce il nuovo ruolo dell'Hellfire Club nel reboot degli X-Men

La Marvel ha recentemente pubblicato il primo numero di X-Force, all'interno del quale si sono verificati diversi sconvolgimenti riguardanti l'isola di Krakoa e soprattutto Charles Xavier. Inoltre, abbiamo finalmente scoperto il ruolo rappresentato dall'Hellfire Club in questo nuovo corso degli X-Men.

Come in ogni pubblicazione facente parte di Dawn of X, il primo numero di X-Force include dei piccoli grafici informativi che aiutano i lettori a capire meglio le nuove fondamenta poste da Jonathan Hickman nel corso di House of X. Uno di questi si intitola "Dalla scrivania del professor Charles Xavier", e suddivide due aree principali della politica estera di Krakoa, per quanto riguarda le nazioni che non riconoscono la sua sovranità e l'amnistia mutante:

Risposta ufficiale alle nazioni dissenzienti: Krakoa tratterà pubblicamente le nazioni dissenzienti come futuri alleati che non hanno ancora "realizzato i benefici dell'accordo", fornendo loro cure miracolose che solo Krakoa può produrre. Mantiene Krakoa amichevole e benevola (e non aggressiva) sulla scena geo-politica. Se ci dovesse essere una risposta più ostile a Krakoa, il consiglio deciderà la risposta tattica a detta ostilità.

Risposta non ufficiale alle nazioni dissenzienti: Le nazioni straniere che non riconoscono Krakoa, ma che hanno cittadini bisognosi delle droghe miracolose di Krakoa, possono ancora attivarsi per ottenerle attraverso i canali del mercato nero organizzati e mantenuti dal Black King of the Hellfire Trading Company (Sebastian Shaw). Qualsiasi tentativo di assicurarsi le droghe di Krakoa senza passare per la Hellfire Trading Company sarà lasciato al Re Nero per capire come lo ritiene opportuno (probabilmente non in modo amichevole). Nel frattempo, fazioni come i Predoni di Kitty Pryde lavoreranno per minare i governi avversari e introdurranno di nascosto mutanti oppressi a Krakoa.

E' chiaro quindi, come l'Hellfire Club sia stato riproposto in veste di Hellfire Trading Company, e pare che Charles Xavier non si faccia alcun problema ad utilizzare dei mutanti moralmente disonesti - come White Queen e Sebastian Shaw - facendogli gestire alcune delle attività più illecite, affinché non vengano associate al suo nome o alla nazione di Krakoa.

Che ne pensate? Vi convince questo nuovo ruolo per l'Hellfire Club?

