MARVEL.ZERO: Marvel e Zerocalcare insieme! L'iniziativa di Panini Comics

Tramite un post sulle proprie pagine social, Panini Comics ha annunciato una speciale collaborazione con... Zerocalcare! Il celebre artista italiano, infatti darà vita a un progetto legato ai fumetti Marvel.

Panini Comics, infatti, a novembre darà nuova linfa alle testate Marvel Comics, che ripartiranno in gran parte dal numero 1: per l'occasione, l'editore ha chiesto a Zerocalcare - fan Marvel d'eccezione - di "recensire" il nuovo rilancio editoriale della divisione italiana della Casa delle Idee.



La collaborazione prenderà vita durante Lucca Comics & Games, dove i fan troveranno un'esclusiva sovracopertina White Cover con la recensione di Avengers 1, firmata ovviamente dall'artista italiano. La cover sarà disponibile per chiunque acquisterà i tre primi numeri delle testate dedicate ai Vendicatori, all'Uomo Ragno e ad Iron Man, ovvero Amazing Spider-Man 1, Avengers 1 e Tony Stark: Iron Man 1 (sia regular che variant).



La recensione di Avengers, però, sarà soltanto la prima: il progetto MARVEL.ZERO prevede che vengano pubblicati anche i giudizi di Zerocalcare sul fumetto di Iron Man e Spider-Man: il primo è già disponibile sulla pagina Facebook dell'autore, mentre il secondo sarà esposto in anteprima durante la fiera di Lucca.



Inoltre, con 10 euro di spesa in prodotti Marvel presso il PalaPanini di Lucca Comics & Games si potranno ottenere delle speciali spille dedicate alla Casa delle Idee, realizzate appositamente da Zerocalcare. Infine, i fan potranno incontrare l'artista presso il Palapanini sabato 3 novembre dalle 18:00 alle 20:00.



In calce potete ammirare il post di annuncio di Panini Comics.