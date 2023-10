Marvel Zombies: torna l'apocalisse zombie in una serie antologica in bianco e nero

Halloween si avvicina, e come di consueto la grande casa delle idee non si lascia sfuggire l’occasione per proporre ai suoi lettori nuovi viaggi attraverso gli orrori che presto invaderanno il Marvel Universe. Tra le nuove uscite, infatti, c’è un gradito ritorno, seppur in versione diversa, dei Marvel Zombies col primo numero di una nuova serie.

Marvel Comics aveva già anticipato nel mese di agosto una nuova avventura incentrata sui supereroi non morti proprio per ottobre, progetto al quale avrebbero preso parte anche gli Stormbreakers, i giovani artisti più promettenti e ai quali spetterà costruire il futuro della casa editrice. Non era però stato specificato che si sarebbe trattato di una serie antologica, suddivisa in capitoli, ciascuno dei quali avrebbe mostrato uno degli eroi in azione per fronteggiare un’inferocita orda di zombie.

Già dal nome della testata si evince che i lettori andranno a sfogliare pagine totalmente in bianco e nero, con un tocco di rosso dove ci sarà sangue versato. Una decisione, quella dell’utilizzare unicamente bianco, nero, e rosso, che già in passato è stata molto apprezzata, e che si adegua perfettamente al periodo di Halloween. Nella copertina del primo volume di Marvel Zombies: Black, White and Blood, riportata in fondo, potete vedere un Wolverine devastato, con numerose macchie di sangue cosparse sul costume, un occhio scarlatto, e ossa e rotule spezzate che fuoriescono dalla carne.

In uscita oggi, 25 ottobre 2023, il volume contiene tre storie. La prima, “Imbattuto”, riguarda uno scontro in gabbia tra Daredevil, appositamente zombificato per l’occasione, e un altro non morto. La seconda pone invece, intitolata “Speranza”, pone Spider-Man contro un’orda di Zombie, mentre la terza, “Liberazione”, mostrerà Moon Knight contro Iron Man, in una battaglia notturna. Per rimanere in tema Halloween, ecco i libri più potenti e pericolosi dell’universo Marvel.