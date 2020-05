Mary e il fiore della strega arriva in chiaro su Rai Gulp a giugno, dettagli e repliche

Il palinsesto online di Rai Gulp, il canale televisivo tematico appartenente alla Rai, ha rivelato che domenica 14 giugno 2020 tutti gli appassionati potranno recuperare Mary e il fiore della strega, l'incredibile pellicola del 2017 diretta da Hiromasa Yonebayashi (Arrietty, Quando c'era Marnie) e prodotta dai talentuosi ragazzi di Studio Ponoc.

L'appuntamento è alle ore 14:15 del prossimo 14 giugno, ed in replica sabato 20 giugno alle 20:40. Si tratta, ovviamente, di un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dell'animazione giapponese.

Mary e il fiore della strega è un film tratto dal romanzo per ragazzi "La piccola scopa" della scrittrice britannica Mary Stewart (autrice della trilogia di Merlino), la trama segue le avventure dell'omonima protagonista che, dopo essersi smarrita in un bosco seguendo le orme di un gatto randagio, si ritrova ad essere iscritta accidentalmente ad un istituto di magia chiamato Endors College. Potete scoprire maggiori dettagli sulla pellicola leggendo la prima parte della nostra recensione di Mary e il fiore della strega.

Nel caso in cui non ne foste a conoscenza poi, ne approfittiamo per comunicarvi che in Italia è già disponibile un anime comic di Mary e il fiore della strega, pubblicato due anni fa da Planet Manga.