Mary Jane Watson vs Gwen Stacy, qual è la fidanzata adatta per Peter Parker?

Tenere separati lavoro e vita privata è un mantra per molte persone, in particolar modo per i supereroi. Tra i tanti eroi dei fumetti Marvel però, ce n'è uno che non hai mai avuto particolare fortuna in questo campo, non che sia una novità. Avete indovinato? Esatto, stiamo parlando proprio del nostro amichevole Spider-Man di quartiere.

Peter Parker ha avuto diverse relazioni con il passare degli anni, dalla segretaria Betty Brant alla "Gatta Nera" Felicia Hardy, senza dimenticare Lian Tang o Debra Whitman. Innegabilmente però, le due uniche, vere anime gemelle di Peter sono state Gwen Stacy e Mary Jane Watson, le sole in grado di cambiare profondamente la psicologia del protagonista.

I fan discutono da anni su questo tema, ed ognuno ha un punto di vista interessante a difesa della propria preferita. Secondo la maggior parte della fan base Mary Jane è sempre stata la ragazza ideale per Peter Parker, o almeno questo sembrerebbero mostrare i fumetti.

Quello tra Peter ed MJ fu un amore profondo e sincero, immediatamente ricambiato da ambo le parti. Gwen Stacy d'altro canto venne rifiutata più volte dal protagonista, e non riuscì mai ad entrare nel cuore della zia May come fatto dalla sua rivale. Mary Jane diventò presto il braccio destro di Spider-Man e mise più volte la sua vita a repentaglio per salvarlo, senza considerare che fu grazie a lei se l'eroe si riprese dopo la morte della sua ex ragazza.

Nonostante il rifiuto iniziale però, Gwen riuscì a divenire indubbiamente il primo, vero amore di Peter Parker. La connessione tra i due è innegabile, e secondo lo stesso Stan Lee la ragazza fu scritta per diventare la perfetta anime gemella per il protagonista. La sua morte per mano del Golbin cambiò profondamente Peter, distruggendolo psicologicamente fino all'arrivo di Mary Jane.

E voi cosa ne pensate? Quale delle due preferite? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Marvel Comics ha recentemente rimandato l'uscita del quarto numero dello Spider-Man di JJ Abrams e che poco tempo fa è stata presentata una nuova serie di fumetti dedicata all'Uomo Ragno.