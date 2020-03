Marzo sarà un mese ricco di novità per gli appassionati di Dragon Ball!

La serie di Dragon Ball Super sembra aver subito un arresto, causando molte polemiche tra i fan che aspettano con ansia l'annuncio di una seconda stagione dell'anime. Tuttavia la controparte cartacea dell'opera di Toriyama e Toyotaro, arrivata al capitolo 57, non sembra fermarsi e a marzo ci saranno numerosi annunci inerenti al brand.

Stando a quanto affermato nel post che potete trovare in calce alla notizia, condiviso dall'utente @DbsHype, si può notare quante novità siano state programmate per il mese appena cominciato. Il 5 marzo infatti ci sarà la premiere del primo episodio di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, il quale sarà disponibile per tutti nella giornata del 12 marzo.

Tra il 18 ed il 20 marzo la rivista V Jump, che si occupa della pubblicazione di Dragon Ball Super, dovrebbe annunciare qualcosa di inedito riguardante il franchise. Nonostante non siano state definite in alcun modo date precise, nel corso di questi 31 giorni verrà presentata la cover del volume 12 di DBS ed il 20 marzo verrà pubblicato il capitolo 58, dove probabilmente vedremo la battaglia tra Goku e il temibile stregone Moro.

Ma le novità non finiscono, arriveranno infatti anche ulteriori informazioni riguardanti il personaggio, già disponibile per il download, di Goku Ultra Istinto nel videogioco FighterZ e anche possibili dettagli riguardo il DLC di Dragon Ball Z Kakarot.