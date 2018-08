Masaki Sato, storico animatore di Dragon Ball Z, ha dedicato uno sketch al Broly originale

Uno degli storici animatori di Dragon Ball Z più amati dai fan ha recentemente pubblicato in rete uno sketch dedicato alla versione originale di Broly, il Super Saiyan Leggendario che abbiamo conosciuto nell’ottavo lungometraggio di animazione della serie.

Pubblicato via Twitter lo scorso mercoledì e visionabile in calce all’articolo, il bozzetto di Masaki Sato ci mostra Broly sia nella sua versione base, quindi pacata e quasi malinconica, che nella sua rabbiosa versione trasformata. Come i fan più sfegatati sapranno, ancora oggi Sato è ricordato principalmente per il fisico nerboruto che l’animatore soleva donare ai personaggi disegnati, non a caso Broly presenta anche questa volta dei muscoli davvero invidiabili.



Sebbene Sato non sia attualmente coinvolto in alcun progetto legato al franchise di Dragon Ball, l’artista, nelle ultime settimane, ha pubblicato via Twitter parecchi sketch dedicati a Goku, Bulma e gli altri eroi del brand. Di seguito ve ne proponiamo i più interessanti, i quali immortalano addirittura personaggi come Cooler, C-17, C-18 ed il potentissimo Vegeth (la fusione, via potara, fra Kakaroth e l’orgoglioso principe dei Saiyan).

Tra i vari sketch proposti di seguito, qual è il vostro preferito? E soprattutto, cosa ne pensate del terrificante Broly disegnato da Sato? Non vi fa quasi rimpiangere la versione originale del Super Saiyan Leggendario?