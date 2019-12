Masako Nozawa, doppiatrice di Goku, si gode le attrazioni di Dragon Ball alla Jump Festa

Chi non ha mai sognato di attaccare i nemici con la famosa Onda Energetica, o Kamehameha, oppure salvare la Terra da uno dei tanti nemici che ha popolato il mondo di Dragon Ball? Con le attrazioni installate nei padiglioni della Jump Festa 2020, tenutasi il 21 e il 22 dicembre a Tokyo, era possibile, e c'è una persona che non ha perso tempo.

Mentre gli appassionati del mondo di Dragon Ball attendevano notizie sull'anime di Dragon Ball Super, c'è stata una fan molto particolare che si è goduta diverse attrazioni: Masako Nozawa, immortale doppiatrice nipponica di Goku. L'arzilla 83enne si è fatta riprendere in diverse pose nel tweet poi condiviso da vari account di Twitter.

Come si può vedere dalle foto in calce, Nozawa si è lanciata all'attacco con una Kamehameha, ha imitato la posa del protagonista Goku del primissimo volume di Dragon Ball e infine ha utilizzato il teletrasporto per salvare la Terra dall'esplosione di Cell. Naturalmente i post in questione sono diventati subito virali per la simpatia della doppiatrice.

Masako Nozawa è la voce del protagonista da ben 30 anni ed è stata anche la voce di Gohan e Goten. Inoltre, ha dichiarato che vorrebbe doppiare Goku fino ai 100 anni compiuti.