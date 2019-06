Masami Kurumada, autore di Saint Seiya, sta per lanciare un nuovo manga

Masami Kurumada è sicuramente uno degli autori più conosciuti a livello globale grazie alla sua opera degli anni '80 Saint Seiya, conosciuta in Italia col nome di I Cavalieri dello Zodiaco. A trenta anni di distanza, il mangaka non si fa scrupoli nell'iniziare nuove serie nella sua nuova casa editoriale, la Akita Shoten.

Come in molti sanno, dopo aver sciolto i legami con la Shueisha, la casa editrice Akita Shoten ha accolto l'autore con i diritti di tutte le sue opere, tra cui Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco. Da qui poi sono nati tanti spin-off, alcuni anche gestiti da altri autori, come Saint Seiya: Saintia Sho, ma Kurumada non si è concentrato soltanto sul suo brand di punta.

Infatti, l'autore ha colto questa opportunità per serializzare alcuni anni fa Fuma no Kojiro: Yagyuu Ansatsuchou, sequel della serie Fuma no Kojiro. Adesso Kurumada ha deciso di tornare proprio sulle avventure di Kojiro del clan Fuma, come si può vedere dal tweet in calce di Heiji. Infatti, la rivista Champion RED ha annunciato che Kurumada tornerà sul magazine con una nuova serie e, come si può notare dall'immagine, il personaggio sulla tavola colorata a destra ha lo stesso kanji 風 che c'è nel titolo originale della serie. È quindi quasi certo il ritorno di una delle storie meno conosciute di Kurumada in una nuova veste e con un nuovo racconto.

La data prevista per il ritorno di Kurumada è il 19 luglio, e sicuramente Champion RED non vede l'ora di riaccogliere tra i suoi ranghi l'autore che scrisse Saint Seiya Episode G.